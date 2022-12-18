В суд ушло дело жительницы Казани, по вине которой рабочему оторвало руку в мясорубке

По версии следствия, 42-летняя жительница Казани работала администратором в одном из местных магазинов. В июне она допустила 24-летнего рубщика мяса к работе с мясорубкой на загрузочном бункере, у которой отсутствовала деталь для защиты рук.

Также женщина не провела с рабочим необходимый инструктаж. В результате, когда во время работы молодой человек попытался достать застрявшее в бункере мясо, ему оторвало правую кисть.

На администратора возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Свою вину женщина не признала. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.