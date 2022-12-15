В суд ушло дело воспитателя детсада из РТ, которая ударила двухлетнюю девочку за плач

Как полагает следствие, инцидент произошел 20 октября в азнакаевском детском саде «Звездочка». 35-летняя воспитатель несколько раз ударила по лицу и ногам двухлетнюю девочку за то, что та заплакала.

Информация о случившемся начала распространяться в СМИ и соцсетях. Там же было опубликовано видео с насилием над девочкой. Было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение педагогом воспитательных обязанностей».

Свою причастность теперь уже бывшая воспитатель признала. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.