Происшествия 3 марта 2026 14:49

В суд ушло дело водителя из Казани, который насмерть сбил пешехода, проехав на красный

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение 42-летнему жителю Лаишевского района. Уголовное дело о смертельном ДТП передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла в конце лета 2025 года. 28 августа на улице Маршала Чуйкова водитель BMW проехал на красный сигнал светофора, столкнулся Suzuki, вылетел с проезжей части и сбил 48-летнего самокатчика, который стоял на тротуаре. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель Suzuki получила травмы средней тяжести.

Уголовное дело водителя BMW рассмотрят в Ново-Савиновском городском суде.

