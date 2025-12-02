news_header_top
Происшествия 2 декабря 2025 14:53

В суд ушло дело водителя грузовика, который отвлекся и задавил пешехода в Челнах

В Набережных Челах в суд передали дело 56-летнего водителя «КАМАЗа», который задавил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

ДТП произошло 12 июня на улице Магистральной. По версии следствия, водитель отвлек свое внимание от проезжей части и не заметил женщину, которая переходила дорогу возле остановки. Автомобилист пытался затормозить, но трагедии избежать не удалось – от полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

Свою вину водитель признал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

#Набережные Челны #суд #насмерть сбили женщину
