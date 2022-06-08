В суд ушло дело троих челнинцев, организовавших экстремистскую ячейку «Нурджулар»*

Следком завершил расследование уголовного дела по статье «Организация и участие в экстремистской организации», возбужденного на троих жителей Набережных Челнов.

По версии следствия, двое из них в 2020-2021 годах организовали в Челнах ячейку экстремистской организации «Нурджулар», привлекали новых участников и хранили запрещенную литературу. Третий челнинец активно принимал участие в деятельности ячейки.

«Разработку по этому делу вели оперативники Управления федеральной службы безопасности по Татарстану», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Один из них признал причастность к преступлению – он находится под домашним арестом. Двое других заключены под стражу. Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

* Экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена Верховным судом РФ