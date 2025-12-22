В суд ушло дело татарстанцев, обманувших россиян на 30 млн при покупке авто

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, обвиняемых в мошенничестве при продаже автомобилей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с марта по июнь 2024 года парни выдавали себя за представителей компании, якобы занимающейся поставкой машин из‑за рубежа. Через сайт и мессенджеры они размещали объявления о продаже иномарок по заниженной цене и заключали с клиентами договоры на условиях полной предоплаты. Деньги чаще всего передавались наличными, под квитанцию. После получения средств злоумышленники скрывались и автомобили не поставляли.

От действий татарстанцев пострадали 15 человек из разных регионов страны. Общий ущерб составил около 30 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани для рассмотрения.