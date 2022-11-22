В суд ушло дело татарстанца, который жестоко убил мать и тетю

По версии следователей, в ноябре прошлого года 29-летний житель Лаишево находился в своей квартире на улице Лебедевой вместе с матерью и ее сестрой. В какой-то момент пьяный мужчина повздорил со своей тетей, потому что та отказалась дать ему денег на выпивку. В ответ на это мужчина задушил тетю.

Через месяц после этого инцидента он поднял руку и на свою мать: она собиралась сообщить об убийстве сестры в полицию, тогда татарстанец расправился с ней с помощью ремня.

На него возбудили уголовное дело за двойное убийство, свою вину он не признал, от дачи показаний отказался. Материалы дела направлены в Верховный суд РТ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.