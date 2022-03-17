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Ру Тат
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Происшествия
17 марта 2022  16:33
Павел Климчак

В суд ушло дело татарстанца, который избил молотком пенсионерку и украл у нее продукты

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По версии следствия, в декабре прошлого года в Бугульме, на улице Горького пьяный мужчина увидел, как 72-летняя пожилая женщина заходила с сумкой в подъезд жилого дома. Он пошел за ней, настиг пенсионерку на лестнице, после чего достал молоток и несколько раз ударил им престарелую женщину.

Когда она упала и потеряла сознание, пьяный бугульминец еще раз ударил ее молотком, а затем похитил ее сумку, в которой были телефон, 750 рублей и продукты.

Мужчину задержали, на него возбуждено уголовное дело по статьям за разбой и покушение на убийство. Свою причастность к преступлению он не признал, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Бугульма #разбой #покушение на убийство
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