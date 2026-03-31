В суд ушло дело пьяного водителя, из-за которого после ДТП в Казанке утонул пассажир

В Казани прокуратура утвердила обвинение 20-летнему водителю Hyundai Solaris за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Авария произошла ночью 12 декабря 2025 года. На парковке «Ак Барс Арены» пьяный водитель не учел дорожные условия, превысил скорость, после чего потерял управление. Автомобиль врезался в бордюр и опрокинулся в реку Казанку. 19-летний пассажир Hyundai скончался на месте.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский райсуд Казани.