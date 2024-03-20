В суд ушло дело продавца морепродуктов из Казани, обманувшей более сорока покупателей

В Татарстане будут судить 32-летнюю предпринимательницу из Казани, которая похитила деньги у 42 покупателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Установлено, что женщина создала в соцсети аккаунт по продаже различных сортов рыбы и морепродуктов. Причем, основная часть покупателей ранее уже приобретала ее продукцию.

Однако с июня 2022 по январь 2023 года предпринимательница прекратила поставлять ранее уже оплаченные товары и перестала выходить на связь с клиентами. Таким образом она причинила ущерб на сумму порядка 250 тыс. рублей.

Свои действия бизнес-леди объяснила тем, что ее саму подвели поставщики рыбы и морепродуктов. Однако ущерб покупателям она возместила только во время расследования уголовного дела о мошенничестве.

В настоящий момент дело направлено в Приволжский суд Казани.