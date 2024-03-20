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В суд ушло дело продавца морепродуктов из Казани, обманувшей более сорока покупателей
В Татарстане будут судить 32-летнюю предпринимательницу из Казани, которая похитила деньги у 42 покупателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.
Установлено, что женщина создала в соцсети аккаунт по продаже различных сортов рыбы и морепродуктов. Причем, основная часть покупателей ранее уже приобретала ее продукцию.
Однако с июня 2022 по январь 2023 года предпринимательница прекратила поставлять ранее уже оплаченные товары и перестала выходить на связь с клиентами. Таким образом она причинила ущерб на сумму порядка 250 тыс. рублей.
Свои действия бизнес-леди объяснила тем, что ее саму подвели поставщики рыбы и морепродуктов. Однако ущерб покупателям она возместила только во время расследования уголовного дела о мошенничестве.
В настоящий момент дело направлено в Приволжский суд Казани.
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