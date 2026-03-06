В суд ушло уголовное дело наркозакладчиков из Нижнекамска

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение двум местным жителям. По данным следствия, они причастны к 34 эпизодам покушения на незаконный сбыт наркотиков общей массой 76 граммов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе группы вместе с неустановленными сообщниками. С февраля по май 2025 года они размещали наркотики в тайниках на территории Нижнекамска, а часть хранили в квартире.

Уголовное дело направлено в Нижнекамский горсуд. Материалы в отношении неустановленных участников выделены в отдельное производство.