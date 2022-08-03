В суд ушло дело мастера «ТатАгроЛизинг», по чьей вине рабочий лишился руки в мясорубке

Следком завершил расследование дела, возбужденного на 46-летнюю мастера ООО «ТатАгроЛизинг» по статье «Нарушение требований охраны труда».

Напомним, по версии следствия, инцидент произошел 11 февраля в производственном цехе завода. Мастер попросила своего 31-летнего возлюбленного, который работал на предприятии оператором измельчительных машин, очистить мясорубку от остатков теста для пельменей. При этом такая работа не входила в его обязанности.

В итоге мужчина вместо того, чтобы воспользоваться скребком, засунул руку в работающий автомат. Рабочий лишился левой кисти.

Свою вину женщина признала. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.