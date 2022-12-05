В суд ушло дело курьеров-мошенников, которые забрали 800 тысяч у казанских пенсионеров

По версии следствия, в марте этого года двое жителей Казани 19 и 24 лет «устроились на работу» курьерами, которые должны забирать деньги у обманутых мошенниками пенсионеров. Их сообщник, представляясь сотрудником полиции, звонил пожилым женщинам в Альметьевске и сообщал, что якобы их родственник попал в ДТП. После этого он требовал деньги с пенсионерок, чтобы избежать уголовной ответственности.

Всего двое молодых людей похитили у четырех пожилых женщин от 75 до 92 лет более 800 тысяч рублей. Большую часть добычи они отдавали своему организатору, остальное оставляли себе.

Также во время задержания у 24-летнего казанца нашли почти грамм синтетического наркотика. На них возбудили уголовное дело за мошенничество, свою вину они признали частично. Старшего из них заключили под стражу. Уголовное дело на организатора выделено в отдельное производство.

Материалы дела направили в Альметьевский городской суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.