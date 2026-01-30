news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 января 2026 12:41

В суд ушло дело казанцев, которые похищали людей и забирали у них имущество

Читайте нас в
Телеграм

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу четырех жителей Казани. Их обвиняют в похищении людей, разбое и вымогательстве.

По данным следствия, 16 мая 2025 года трое мужчин по указанию четвертого похитили 15-летнего подростка возле магазина «Лента» на улице Габишева. Его отвезли к Вознесенскому тракту и забрали имущество на сумму 162 тыс. рублей.

Ранее, 30 апреля, трое обвиняемых похитили другого молодого человека у ТЦ «Горки Парк», применили насилие и забрали телефон стоимостью 18 тыс. рублей.

Дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения.

#вымогательство #похищение #разбой
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

29 января 2026