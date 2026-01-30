В суд ушло дело казанцев, которые похищали людей и забирали у них имущество

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу четырех жителей Казани. Их обвиняют в похищении людей, разбое и вымогательстве.

По данным следствия, 16 мая 2025 года трое мужчин по указанию четвертого похитили 15-летнего подростка возле магазина «Лента» на улице Габишева. Его отвезли к Вознесенскому тракту и забрали имущество на сумму 162 тыс. рублей.

Ранее, 30 апреля, трое обвиняемых похитили другого молодого человека у ТЦ «Горки Парк», применили насилие и забрали телефон стоимостью 18 тыс. рублей.

Дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения.