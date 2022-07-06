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Ру Тат
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Происшествия
6 июля 2022  19:36
Полина Шевчук

Будут судить главу стройфирмы из РТ, который скрыл от налоговой 56 млн рублей

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Прокуратура Республики Татарстан направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 56 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, с января 2016 по март 2019 год 46-летний директор строительной компании представил в налоговую инспекцию липовую декларацию о договорах с 34 фирмами. Таким образом он скрыл от налоговой 56 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

#уход от налогов #Прокуратура РТ
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