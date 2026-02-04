В суд ушло дело экс-замначальника уголовного розыска «Азино-2» о взятках

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции «Азино-2» УМВД России по Казани. Его обвиняют в мелком взяточничестве и получении взятки. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в 2024 году полицейский по просьбе знакомого за вознаграждение в четыре тысячи рублей проверил через служебную базу МВД, находится ли тот в розыске.

Кроме того, за 30 тысяч рублей он помогал вернуть долг в размере 3,6 млн рублей. Для этого полицейский инициировал процессуальную проверку в отделе полиции: должника и его мать вызывали для дачи объяснений, при этом, как утверждает следствие, на них оказывалось психологическое давление с целью заставить вернуть деньги.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.