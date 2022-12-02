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Ру Тат
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Происшествия
2 декабря 2022  14:03
Павел Климчак

В суд ушло дело экс-полицейского из Казани, который требовал взятку с пьяного водителя

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Следком завершил расследование уголовного дела, которое было возбуждено на 22-летнего бывшего инспектора ДПС из Казани, обвиняемого в получении взятки.

Как полагает следствие, в сентябре молодой человек во время патрулирования остановил на улице Короленко автомобиль, за рулем которого был мужчина с признаками опьянения. Проверяя документы водителя, автоинспектор заподозрил его в пьяном состоянии, о чем и сообщил ему. В ответ на это водитель предложил ему не составлять протокол за взятку.

Полицейский потребовал с мужчины 20 тысяч рублей, однако с собой денег у водителя не было, поэтому он отъехал за ними. По пути он сообщил о противоправных действиях автоинспектора в полицию. В результате инспектора задержали во время передачи денег.

Свою причастность к преступлению он признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#взятка
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