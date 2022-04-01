В суд ушло дело экс-главы заказника «Свияжский», который организовал незаконную рыбалку

39-летнего бывшего начальника государственного природного заказника «Свияжский» обвиняют в превышении должностных полномочий, пособничестве в незаконной рыбалке, а также в мелком взяточничестве.

Как полагает следствие, в период с августа 2018 года по февраль 2020 года он организовал на территории заказника незаконную рыбалку. Он предоставлял рыбакам информацию о наиболее подходящих для рыбалки местах, а также содействовал им и устранял препятствия на их пути.

Также он допустил укрытие фактов об уголовно-наказуемом деянии за незаконную рыбалку, когда привлек двоих мужчин к административной ответственности.

Кроме того, в мае 2020 года он получил взятку в виде алкоголя, шоколада и газировки общей стоимостью почти 1400 рублей за то, чтобы не привлекать нарушителей к административной ответственности.

Свою вину он не признал, сейчас он находится под запретом определенных действий. В скором времени уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.