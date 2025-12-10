В суд ушло дело девушки-водителя, по вине которой в ДТП погибли три пассажира

Перед судом предстанет 21-летняя жительница Заинского района Татарстана, по вине которой в ДТП погибли три человека. Ее обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, что ночью 21-летняя девушка за рулем автомобиля Honda врезалась в фонарный столб и влетела в бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе — Восстания.

В результате ДТП три пассажира иномарки скончались на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.