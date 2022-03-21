В суд ушло дело десятерых жителей РТ, создавших в Сети магазин по продаже наркотиков

В Татарстане под суд пойдут 10 человек, которых обвиняют по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в крупном размере».

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, не позднее ноября 2019 года неустановленные лица создали интернет-магазин, через который продавали наркотики как на территории Татарстана, так и других регионов страны.

В разное время к преступной группе присоединились 10 человек, которые занимались продажей наркотиков.

Пресекли преступную схему в октябре 2020 года. Из незаконного оборота изъято более 1,5 кг наркотических средств.

На время следствия шестерых обвиняемых поместили под стражу, еще четверым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в Высокогорский районный суд для рассмотрения по существу.

