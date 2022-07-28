В суд ушло дело аферистов из РТ, обманувших негосударственный пенсионный фонд на 42 млн

В Набережночелнинский городской суд будет направлено дело о мошенничестве пятерых жителей республики на сумму 42 млн рублей, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Следствие полагает, что с июля 2015 по март 2017 года организованная группа людей под предлогом оказания услуг по подключению к негосударственному пенсионному фонду. Они составили почти 23 тыс. фиктивных договоров, которые предоставили в пенсионный фонд.

В результате мошеннических действий организации причинен ущерб на общую сумму более 42 млн рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест.

