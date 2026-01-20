В Татарстане в суд ушло дело афериста, обманувшего женщин на 44 млн рублей

В Татарстане в суд передали дело 41-летнего уроженца Буинска, обвиняемого в крупном мошенничестве. Его жертвами стали 24 женщины, сообщает МВД по РТ.

Мужчина, имея непогашенную судимость, знакомился с женщинами, выдавая себя за успешного предпринимателя. Он уверял новых знакомых, что занимается перегонкой машин иностранного производства из Армении.

Аферист завоевывал доверие жертв, проявляя заботу и оказывая мелкие услуги, такие как ремонт автомобилей или помощь в оформлении ипотеки.

Спустя какое-то время он начинал просить финансовую помощь, ссылаясь на временные трудности в бизнесе и обещая быстрый возврат денег. Однако обязательства свои он не исполнял. Используя эту схему мошенничества, мужчина присвоил более 44 млн рублей у 24 обманутых женщин.

В настоящее время он находится под стражей, свою вину не признает. Уголовное дело передано в Советский райсуд Казани.