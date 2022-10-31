Сотрудники сотового салона в РТ через телефоны абонентов обналичивали деньги

Прокуратура РТ утвердила обвинение по уголовному делу для шестерых жителей Казани. Их обвиняют по статьям «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшей ее модификацию» и «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».

По версии следствия, в 2020 году к пятерым действующим сотрудникам сотовой компании, среди которых 2 директора и 3 рядовых специалиста обратился их бывший коллега. Он предложил им подключать платежи на абонентские номера, принадлежавшие его другу, по совместительству организатору преступной схемы. Уголовное дело в отношении него сейчас рассматривается в суде отдельно.

«Организатор этой схемы предоставил знакомому экс-сотруднику сотовой компании данные банковских карт, приобретенные им на теневых форумах в интернете. Таким образом, фигуранты дела за денежное вознаграждение привязывали абонентские номера к банковским картам без ведома их владельцев, а организатор после того как его жертвы пополнили баланс, обналичил около 200 тысяч рублей и присвоил их себе»,– сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев

Все фигуранты признали свою вину, одни полностью другие частично. Уголовное дело в ближайшее время направят в Вахитовский районный суд Казани.