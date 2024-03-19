В суд Татарстана ушло дело лжепродавца из Челябинска, обманувшего россиян на 130 тысяч

В Татарстане будут судить предпринимателя из Челябинска, обманувшего 27 россиянок. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению жительницы Тукаевского района, которая обратилась в полицию, не дождавшись оплаченной интернет-покупки.

Как оказалось, 27-летний челябинец создал в социальной сети аккаунт по продаже женской одежды, обуви и аксессуаров. Копируя на своей площадке бренды из реальных интернет-магазинов, он разместил объявление о реализации товара. В действительности же никакого товара не существовало.

Для маскировки житель Челябинска приобрел мобильный телефон, абонентские номера нескольких операторов сотовой связи, учетные записи электронной платежной системы и виртуальные банковские карты, оформленные на третьих лиц.

Во время расследования оперативники установили, что кроме жительницы Татарстана, жертвами мошенника стали женщины из Москвы, Адыгеи, Башкортостана, Московской, Калужской, Самарской, Челябинской, Сахалинской и Амурской областей, а также Приморского и Алтайского края. В общей сложности 27 потерпевшим причинен ущерб порядка 130 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и полностью возместил ущерб. Причины, побудившие его на совершение преступлений, мужчина объяснил денежными трудностями.

Уголовное дело передано в Тукаевский районный суд РТ.