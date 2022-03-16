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Происшествия
16 марта 2022  16:33
Полина Шевчук

В суд поступило заявление от Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией

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В Тверской районный суд Москвы поступило заявление от Генеральной прокуратуры РФ о признании компании Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp,  экстремистской организацией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, заседание намечено на 21 марта.

Напомним, что на прошлой неделе в связи с ситуацией на Украине холдинговая корпорация Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных на своих платформах Facebook и Instagram. Ответ от Генпрокуратуры РФ не заставил себя долго ждать – ведомство поставило вопрос о признании Meta экстремистской организацией.

 

#Экстремистская деятельность #инстаграм
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