В суд поступило заявление от Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией

В Тверской районный суд Москвы поступило заявление от Генеральной прокуратуры РФ о признании компании Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, заседание намечено на 21 марта.

Напомним, что на прошлой неделе в связи с ситуацией на Украине холдинговая корпорация Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных на своих платформах Facebook и Instagram. Ответ от Генпрокуратуры РФ не заставил себя долго ждать – ведомство поставило вопрос о признании Meta экстремистской организацией.