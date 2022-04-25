В суд поступило дело казанца, зарезавшего свою возлюбленную и ее родителей

Дело жителя Казани, который в январе прошлого года в одном из домов на улице Чуйкова зарезал свою возлюбленную и ее родителей, поступило в Верховный суд Татарстана. 23-летнему Рустаму Мухамадуллину предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе суда.

В ближайшее время в суде пройдет предварительное слушание, после чего будет назначено первое судебное заседание.

Трагедия развернулась 7 января прошлого года. Рустам пришел в гости к своей 18-летней возлюбленной. В какой-то момент между ним и ее родителями вспыхнула ссора, во время которой парень взял нож и накинулся на 59-летнюю мать и 62-летнего отца девушки.

Расправившись с родителями, парень накинулся и на свою избранницу, после чего он попытался свести счеты с жизнью. Он выпрыгнул из окна четвертого этажа, но выжил. В крайне тяжелом состоянии его доставили в Городскую клиническую больницу № 7. После операции он несколько дней находился в реанимации.

После того, как молодой человек пошел на поправку, Ново-Савиновский районный суд Казани арестовал его и отправил его в СИЗО.

По версии следствия, причиной трагедии стало то, что родители девушки были против их отношений.