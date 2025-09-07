news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 сентября 2025 12:11

В суд передали дело татарстанца, который выкладывал в Сеть приватные фото своей знакомой

Читайте нас в
Телеграм

Житель Татарстана обвиняется в незаконном собирании сведений о частной жизни. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2023 году мужчина без согласия сделал фотографии своей знакомой, а в дальнейшем в одной из социальных сетей создал фейковую страницу, где разместил сделанные ранее фотографии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

#суд #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025