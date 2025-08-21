news_header_top
Происшествия 21 августа 2025 16:31

В суд передали дело казанских подрядчиков за подкуп при продлении контрактов

В Татарстане в суд направлено уголовное дело по факту коммерческого подкупа, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Перед судом предстанут начальник одного из отделов ООО, а также двое руководителей подрядных организаций.

По информации следствия, с января 2018 года по май 2025 года подрядчики передали более 1,2 млн за продление с ними договоров на вывоз отходов, уборку автосервисов, автомоек в Казани.

Противоправная деятельность была выявлена в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Скоро фигуранты предстанут перед судом.

