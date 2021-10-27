В суд направлено уголовное дело на организаторов и участников чистопольского ОПГ

Главное следственное управление МВД по РТ завершило расследование уголовного дела по статьям за мошенничество, вымогательство, незаконное приобретение оружия и взрывных устройств и организацию преступного сообщества, которое было возбуждено на участников и организаторов ОПГ из Чистополя.

Деятельность злоумышленников выявили сотрудники полиции. Они установили, что преступную группу возглавляли двое авторитетов из числа чистопольского организованного преступного формирования – 41-летний замглавы одной из фирм Чистополя, ранее судимый восемь раз, и еще один 34-летний замруководителя чистопольской фирмы, который был трижды судим.

Все сообщество работало двумя группами, в каждой было четкое распределение ролей. Первая группа вымогала деньги у жителей и бизнесменов Чистополя, угрожая им расправой или уничтожением имущества. Вторая группа совершала мошенничества в отношении наследников квартир: они делали липовые справки и подделывали подписи, чтобы получить право на недвижимость.

Большую часть денег один из авторитетов отвозил в Оренбург так называемому «вору в законе». Во время обыска его дома в Оренбургской области оперативники обнаружили различные вещи, которые подтвердили его преступный статус, сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Кроме того, стражам порядка удалось обнаружить спрятанный арсенал огнестрельного оружия и патронов, которые принадлежали этому ОПГ: пистолет, переделанный в огнестрельный из газового, 66 патронов различного калибра, тротиловая шашка и взрыватель от снаряда.