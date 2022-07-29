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Происшествия
29 июля 2022  12:51
Полина Шевчук

В суд направлено дело жителя Подмосковья, пойманного в РТ с 5 кг наркотиков

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В Верхнеуслонский районный суд республики направлено уголовное дело в отношении 55-ленего жителя Истры. Мужчину обвиняют сразу по двум статьям – «Покушение на сбыт наркотических средств» и «Использование заведомо поддельного удостоверения предоставляющего права», рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Житель Подмосковья был остановлен сотрудниками ГИБДД на подъезде к Казани в начале декабря прошлого года. В автомобиле были обнаружены свертки, в которых хранились 5 кг наркотиков.

Выяснилось, что злоумышленник забрал наркотики из тайника в Московской области и вез их в Казань.

Кроме того, во время проверки документов, оказалось, что водительское удостоверение – подделка.
 

#наркокурьеры #наркотики #Прокуратура РТ
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