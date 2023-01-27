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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2023  12:16
Полина Шевчук

В суд направлено дело татарстанца, который едва не выбил глаз соседу по даче

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В Татарстане перед судом предстанет 48-летний житель Зеленодольского района республики, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что в начале июля прошлого года на аллее между садовыми участками в СНТ «Атлашкино-1», мужчина поссорился с соседом по даче. Во время конфликта он ударил оппонента кулаком в глаз, от чего у пострадавшего частично пропало зрение.

Свою вину татарстанец не признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 

 

#избили мужчину #Прокуратура РТ
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