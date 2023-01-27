В суд направлено дело татарстанца, который едва не выбил глаз соседу по даче

В Татарстане перед судом предстанет 48-летний житель Зеленодольского района республики, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что в начале июля прошлого года на аллее между садовыми участками в СНТ «Атлашкино-1», мужчина поссорился с соседом по даче. Во время конфликта он ударил оппонента кулаком в глаз, от чего у пострадавшего частично пропало зрение.

Свою вину татарстанец не признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

