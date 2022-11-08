В суд направлено дело сотрудников ТФБ, которые продали вкладчикам неликвидные облигации

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей - двух бывших заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк», бывшего директора ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс», а также двух бывших начальников управлений вышеназванных организаций . Они обвиняются в злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2016 они в отделениях «Татфондбанка», а также «Интехбанка» и «Тимербанка» убеждали клиентов приобрести облигации ТФБ, не сообщая им о рисках данной финансовой операции. В итоге продавались неликвидные облигации «Татфондбанка». Ущерб от действий злоумышленников превысил 2,3 млрд рублей.

Всего в уголовном деле 534 тома, допрошены свыше 2 тыс. свидетелей. Жертвами махинаций стали более 1,7 тыс. человек.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.