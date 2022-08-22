В суд направлено дело о взятках за замену двигателей в отношении двух полицейских из РТ

По версии следствия, в марте прошлого года житель Лаишевского района перевел на счет жены 41-летнего экс-сотрудника отдела кадров МВД по РТ взятку в 30 тысяч рублей, чтобы он передал ее 39-летнему начальнику ОГИБДД по Пестречинскому району РТ. Взятка предназначалась последнему за содействие в регистрации замены двигателя авто.

В июле того же года этот же житель передал через знакомого двум полицейским еще одну взятку в 60 тысяч рублей за такую же услугу.

На сотрудников полиции возбуждено уголовное дело за получение взятки и посредничество во взяточничестве. Экс-сотрудник МВД признал свою вину частично, он находится под запретом определенных действий.

В скором времени дело направят в Пестречинский районный суд. Материалы в отношении взяткодателя выделены в отдельное производство, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.