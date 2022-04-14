В суд направлено дело казанца, который зарезал возлюбленную и ее родителей

В суд направлено дело в отношении 23-летнего жителя Казани, которого обвиняют в убийстве двух и более лиц, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 7 января прошлого года. 23-летний казанец проник в квартиру к своей 18-летней возлюбленной, где зарезал девушку и ее родителей – 59-летнюю мать и 62-летнего отца. После этого юноша спрыгнул из окна 4 этажа, однако остался жив.

Как полагает следствие, на преступление молодой человек пошел из-за того, что возлюбленная решила прекратить отношения. Своей вины казанец не признал. На время следствия он был помещен под стражу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на 7 января 2021 года в квартире оного из домой по улице Чуйкова молодой человек зарезал 18-летнюю подругу и ее родителей.

