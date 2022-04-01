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Ру Тат
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Происшествия
1 апреля 2022  11:50
Полина Шевчук

Перед судом предстанет челнинский подросток, который сломал грудину однокласснице

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В Набережночелнинский городской суд будет направлено дело 16-летнего школьника из Челнов, которого обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.

Как стало известно «Татар-информу», конфликт между подростком и одноклассницей произошел еще в ноябре прошлого года. Юноша ударил девочку кулаком в грудь. Медики диагностировали у пострадавшей перелом грудины. Школьницу госпитализировали.

После инцидента родители девочки обратились в полицию.
 

 

 

#набережночелнинский суд #конфликт
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