Перед судом предстанет челнинский подросток, который сломал грудину однокласснице

В Набережночелнинский городской суд будет направлено дело 16-летнего школьника из Челнов, которого обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.

Как стало известно «Татар-информу», конфликт между подростком и одноклассницей произошел еще в ноябре прошлого года. Юноша ударил девочку кулаком в грудь. Медики диагностировали у пострадавшей перелом грудины. Школьницу госпитализировали.

После инцидента родители девочки обратились в полицию.

