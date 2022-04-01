Перед судом предстанет челнинский подросток, который сломал грудину однокласснице
В Набережночелнинский городской суд будет направлено дело 16-летнего школьника из Челнов, которого обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.
Как стало известно «Татар-информу», конфликт между подростком и одноклассницей произошел еще в ноябре прошлого года. Юноша ударил девочку кулаком в грудь. Медики диагностировали у пострадавшей перелом грудины. Школьницу госпитализировали.
После инцидента родители девочки обратились в полицию.