В суд направили дело четверых полицейских из РТ, заставивших подсудимого делать наркотики

Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного на четверых экс-сотрудников полиции Альметьевского района, которых обвиняют в превышении полномочий, служебном подлоге и подстрекательстве к нему, изготовлении наркотиков и подстрекательстве к нему, а также в склонении к потреблению наркотиков.

Как полагают следователи, в феврале прошлого года на жителя Альметьевска возбудили уголовное дело за изготовление и хранение наркотиков. Тогда чертверо полицейских, которым поручили раскрыть преступление, предложили задержанному изготавливать наркотики, чтобы в дальнейшем они могли фабриковать дела по ним.

Взамен они пообещали снабдить его всем необходимым для изготовления психотропных веществ. В итоге мужчина в присутствии полицейских приготовил экстракт маковой соломки и употребил его. Затем, подделав документы, полицейские доставили его в наркодиспансер, где было установлено наркотическое опьянение.

Тогда на задержанного возбудили еще одно дело. Однако в этот момент он решил сообщить о происходящем в правоохранительные органы и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 2 марта противоправные действия полицейских пресекли после того, как житель Альметьевска пришел дать показания злоумышленникам и получил от них бутылку водки и ингредиенты для изготовления наркотиков.

Причастность к преступлению экс-полицейские не признали. Они находятся под стражей, в скором времени они предстанут перед судом. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане полицейские заставили задержанного мужчину изготавливать наркотики.