В суд доставили членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников

В Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения доставили задержанных накануне членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников.

Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Организовано оно было участниками объединенной вооруженной банды Басаева и Хаттаба.

Вчера сотрудники ФСБ России, УФСБ России по Татарстану и УФСБ России по Санкт-Петербургу вместе с сотрудниками МВД России и Росгвардии задержали в Татарстане и в Санкт-Петербурге 6 членов банды Басаева. Все они – жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Пятеро были задержаны в Татарстане, еще один - в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Следственный комитет России, их обвиняют в организации вооруженного мятежа, в посягательстве на жизнь военнослужащих и в участии в банде.

Планируется, что сегодня следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

На сегодня следствие доказало причастность к нападению на десантников 29 человек, 19 из них уже отбывают наказание за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих.