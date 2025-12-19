В субботу выйдет фильм ГТРК «Татарстан» о вербовке россиян украинскими спецслужбами

В эту субботу, 20 декабря, на телеканале «Россия 24» состоится премьера документального фильма «Предатели по найму». Проект создан ГТРК «Татарстан» совместно с УФСБ по Республике Татарстан.

В фильме оперативные сотрудники расскажут, как раскрывают государственных изменников, кто стоит за ними и почему наказание неизбежно. Зрители узнают, как украинские спецслужбы вербуют детей и как в эти схемы попадают взрослые.

Фильм покажут в 21.00 по московскому времени.