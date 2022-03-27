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Происшествия
27 марта 2022  09:01
Павел Климчак

В субботу вечером грузовик насмерть сбил женщину на трассе М7 в Татарстане

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Авария произошла накануне в районе девяти часов вечера на 856-м километре трассы М7 в Пестречинском районе республики, около села Шали.

 

Фото: Прокуратура РТ

Большегруз, за рулём которого был 24-летний челнинец, сбил на трассе 50-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В данный момент организована проверка, выясняются обстоятельства аварии. На место ДТП выезжал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#авария #ДТП с погибшими
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