В субботу вечером грузовик насмерть сбил женщину на трассе М7 в Татарстане

Авария произошла накануне в районе девяти часов вечера на 856-м километре трассы М7 в Пестречинском районе республики, около села Шали.

Фото: Прокуратура РТ

Большегруз, за рулём которого был 24-летний челнинец, сбил на трассе 50-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В данный момент организована проверка, выясняются обстоятельства аварии. На место ДТП выезжал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.