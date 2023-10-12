В субботу в Татарстане в пятый раз пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес»

В субботу, 14 октября, пройдет Всероссийская акция «Сохраним лес», в которой могут принять участие и жители Татарстана. Ожидается, что в этот день по всей стране будет высажено более одного миллиона саженцев ели европейской, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной, дуба черешчатого и березы повислой.

«Всероссийская акция “Сохраним лес” будет организована в Татарстане уже в пятый раз, – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. – Всего акция пройдет на 170 площадках. Приглашаем всех принять участие в посадке деревьев и внести свой вклад в сохранение и приумножение лесных богатств нашей родной республики».

Под Казанью акция пройдет на четырех площадках – возле сел Высокая Гора и Семиозерка Высокогорского района, а также близ деревень Матюшино и Пиголи Лаишевского района республики. Начало акции запланировано на 10:00 часов. Перчатки, лопаты и саженцы будут выдаваться на месте, сообщили в Минлесхозе РТ.

Подробнее о времени и месте посадки в муниципальных районах Татарстана можно узнать на официальном портале Всероссийской акции «Сохраним лес» или на сайте министерства лесного хозяйства РТ.

В прошлом году по итогам акции в Татарстане были высажены два миллиона штук посадочного материала на площади 595 га. К акции присоединились 20 тыс. человек.

Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса». Главная цель акции – посадить в этом году 70 миллионов деревьев в поддержку наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов. Акция проводится в рамках национального проекта «Экология», который реализуется в стране по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.