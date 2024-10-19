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Общество 19 октября 2024 07:30

В субботу в Татарстане ожидаются дожди и до +13 градусов

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В субботу в Татарстане ожидаются дожди и до +13 градусов
Фото: © «Татар-информ»

В субботу, 19 октября, в южных районах Татарстана ожидается небольшой дождь в дневное время. Также утром возможен туман в некоторых «уголках республики», сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер в выходной день прогнозируется северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

При этом температура днем поднимется до +8…+13 градусов.

#погода #прогноз #Татарстан
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