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В субботу в Татарстане ожидаются дожди и до +13 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
В субботу, 19 октября, в южных районах Татарстана ожидается небольшой дождь в дневное время. Также утром возможен туман в некоторых «уголках республики», сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер в выходной день прогнозируется северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с.
При этом температура днем поднимется до +8…+13 градусов.
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