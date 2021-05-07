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Ру Тат
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7 мая 2021  19:06

В субботу в Татарстане ожидается теплая и ветреная погода

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Ночью в 8 мая Татарстане прогнозируются небольшие дожди, в дневные часы осадки маловероятны. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ожидается переменная облачность, а также ветер, порывы которого днем могут достигнуть 6–11 м/с.
В ночные часы столбики термометров будут находиться на отметках от 5 до 10 градусов, днем воздух прогреется до 18–23 градусов.

ветер погода в татарстане
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