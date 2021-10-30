news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Погода
30 октября 2021  00:02

В субботу в Татарстане ожидается сильный ветер и 6 градусов мороза

news_top_970_100

30 октября на территории Татарстана ожидается сильный ветер и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Согласно прогнозу, ночью и утром в республике прогнозируются снег и мокрый снег. В дневные часы возможен небольшой дождь, а также сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 15–16 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −6 до −1 градуса, к утру потеплеет до 0–5 градусов. В дневные часы столбики термометров будут держаться в пределах 5–10 градусов.

#прогноз погоды #гололедица #сильный ветер
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное