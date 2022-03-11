В субботу в Татарстане ожидается до 28 градусов мороза

Завтра на территории Татарстана ожидается очередное похолодание. Ночью и утром температура может упасть до −28 градусов, предупреждает Гидрометцентр республики.

12 марта прогнозируются переменная облачность, слабый ветер, гололедица, осадки маловероятны. Температуры воздуха на большей части республики составят от −17 до −22 градусов, местами же похолодает до 25–28 градусов со знаком минус. Днем столбики термометров будут показывать от −6 до −11 градусов.