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Общество
11 марта 2022  14:34

В субботу в Татарстане ожидается до 28 градусов мороза

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Завтра на территории Татарстана ожидается очередное похолодание. Ночью и утром температура может упасть до −28 градусов, предупреждает Гидрометцентр республики.

12 марта прогнозируются переменная облачность, слабый ветер, гололедица, осадки маловероятны. Температуры воздуха на большей части республики составят от −17 до −22 градусов, местами же похолодает до 25–28 градусов со знаком минус. Днем столбики термометров будут показывать от −6 до −11 градусов.

#прогноз погоды #аномальные морозы
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