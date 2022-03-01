В субботу в Татарстан вернутся снег, метели и сильный ветер

В ближайшие дни в Татарстане ожидается погода без осадков, туманы. Однако в субботу, 5 марта, погода значительно ухудшится, и в республику вновь вернутся снег, мокрый снег и метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

2 и 3 марта температура воздуха ночью составит от −6 до −12 градусов, местами столбики термометров опустятся до −16. В дневные часы прогнозируется от −5 до +1 градуса. Также местами возможна сильная гололедица.

4 марта из-за приближения атмосферного фронта ожидается небольшой снег. Ночью температура окажется в пределах 4–9 градусов мороза, днем — от −4 до +1.

«В субботу, 5 марта, наши районы окажутся в тыловой части поднимающегося с юга на север активного циклона, и погода существенно ухудшится. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами метели и сильный ветер. Температуры воздуха ночью составят −3...–8, днем 0...–5 градусов», — говорится в предварительном прогнозе татарстанского Гидрометцентра.