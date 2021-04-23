В субботу в Татарстан придут туман и дожди

24 апреля в Татарстане местами ожидаются дожди, а ночью и утром — туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

«Облачно с прояснениями. Местами дождь», — говорится в прогнозе синоптиков.

Также на территории республики прогнозируется умеренный восточный ветер.

В ночные часы столбики термометров будут находиться в пределах 1–6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов, в западных районах республики — до 16 градусов.