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Ру Тат
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23 апреля 2021  22:48

В субботу в Татарстан придут туман и дожди

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24 апреля в Татарстане местами ожидаются дожди, а ночью и утром — туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
«Облачно с прояснениями. Местами дождь», — говорится в прогнозе синоптиков.
Также на территории республики прогнозируется умеренный восточный ветер.
В ночные часы столбики термометров будут находиться в пределах 1–6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов, в западных районах республики — до 16 градусов.

прогноз погоды туман дождь
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