В субботу в Татарстан придут метели, туман и сильный ветер

4 декабря на территории Татарстана ожидается существенное ухудшение погоды. Так, прогнозируются метель, гололед и туман, сообщает Гидрометцентр республики.

Погода будет облачной. Во время метели, предупреждают синоптики, видимость значительно ухудшится. Порывы ветра могут достигать 17–22 м/с.

Ночью и днем ожидаются снег и мокрый снег. В ночные часы температуры воздуха составят от −3 до +2 градусов, днем воздух прогреется до 0–4 градусов.

На дорогах гололедица, местами сильная.