В субботу в Татарстан придет небольшое потепление, метели и сильный ветер

В конце недели в Татарстане ожидается повышение температур, а также метели, снег и сильный ветер. Об этом сообщается в предварительном прогнозе Гидрометцентра РТ.

Завтра, в пятницу, еще ожидается 32-градусный мороз, однако в субботу погода заметно изменится. Так, ночью прогнозируется не больше -21 градуса, днем потеплеет до 10-5 градусов со знаком минус, местами до -13 градусов. Ожидается снег, сильная метель и образование заносов.

26 декабря влияние атмосферного фронта сохранится. По-прежнему будут наблюдаться снег, метели, ветер усилится до 19–24 м/с, днем — до 18 м/с. Ночью столбики термометров будут держаться в пределах -13...-8 градусов, к утру потеплеет до -9...-4 градусов.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 27 и 28 декабря, погода в республике будет формироваться в основном под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Местами будет отмечаться небольшой снег. Температурный фон составит ночью от -20 до -15 градусов, днем — от -15 до -10», — говорится в сообщении синоптиков.