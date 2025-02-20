Накануне Дня защитника Отечества в Казани возложат цветы к монументу воинам-танкистам
В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Казани состоится торжественное возложение цветов у монумента воинам-танкистам на улице Академика Сахарова.
В этот день соберутся выпускники разных лет Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, ветераны танковых войск, их родные и близкие, ветераны Великой Отечественной войны, участники военных конфликтов и специальной военной операции.
Церемония откроется под звуки гимнов и вынос государственных флагов Российской Федерации и Республики Татарстан, а также знамени Союза танкистов РТ. Ветераны, орденоносцы и родственники героев поделятся своими воспоминаниями и напутствиями.
Выпускники училища с благодарностью вспомнят своих командиров и родное учебное заведение, отмечая 106-ю годовщину его основания. Кадеты и юнармейцы лицея №78 «Фарватер» возложат цветы и гирлянды в знак уважения и памяти о героизме защитников Родины.