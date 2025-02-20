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Общество 20 февраля 2025 18:26

Накануне Дня защитника Отечества в Казани возложат цветы к монументу воинам-танкистам

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Казани состоится торжественное возложение цветов у монумента воинам-танкистам на улице Академика Сахарова.

В этот день соберутся выпускники разных лет Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, ветераны танковых войск, их родные и близкие, ветераны Великой Отечественной войны, участники военных конфликтов и специальной военной операции.

Церемония откроется под звуки гимнов и вынос государственных флагов Российской Федерации и Республики Татарстан, а также знамени Союза танкистов РТ. Ветераны, орденоносцы и родственники героев поделятся своими воспоминаниями и напутствиями.

Выпускники училища с благодарностью вспомнят своих командиров и родное учебное заведение, отмечая 106-ю годовщину его основания. Кадеты и юнармейцы лицея №78 «Фарватер» возложат цветы и гирлянды в знак уважения и памяти о героизме защитников Родины.

Мероприятие состоится у мемориала «Памятник воинам-танкистам» на улице Академика Сахарова, 16 в 11:00.
#День защитника Отечества
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