В субботу в Казани вновь откроются 15 площадок сельхозярмарки

Завтра в Татарстане вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести продукцию из разных районов республики можно на 15 площадках города, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Торговля будет вестись на 15 городских площадках с 6.00 до 12.00», — говорится в сообщении.

Так, в Авиастроительном районе ярмарки развернутся по ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27 и ул. Беломорская, 69. В Вахитовском районе площадки откроются по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2, в Московском районе — по ул. Усманова, 1. В Кировском районе приобрести сельхозпродукцию можно будет по ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе казанцы смогут посетить ярмарки на проспекте Х. Ямашева, 71а и ул. Лаврентьева, 10. В Приволжском районе фермерская продукция будет доступна на площадках по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, Советском районе — по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Помимо этого, отдельная площадка заработает в комплексе «Салават купере». Здесь торговля развернется на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.